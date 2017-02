Les dates de la tournée jeunesse Nickelodeon dans les stations de ski en février.

La tournée jeunesse Nickelodeon repart dans les stations de ski du 14 au 26 février avec DORA, MARCUS & CHASE de PAW PATROL, BOB L’EPONGE et les TORTUES NINJA, les héros emblématiques des chaînes.

Un spectacle GRATUIT et ouvert à tous. À tour de rôle, les héros se relaieront sur scène pour un spectacle musical ludique et interactif d’une heure (2 représentations par jour) avec écran géant, danseurs et distribution de nombreux cadeaux. Les petits spectateurs pourront également participer en famille aux animations organisées en front de neige, dont : des descentes de luge en carapace Tortues Ninja, un parcours Paw Patrol en raquettes, des quizz NICKELODEON animés sous tente.

VALMOREL 14/02 Salle rencontres et musique

MONTCHAVIN 15/02 Salle Pignard

VALMEINIER 17/02 Salle Jo Mulet

LE CORBIER 19/02 Salle Charvin

LA TOUSSUIRE 20/02 Cinéma l’igloo

ST-FRANCOIS-LONGCHAMP 22/02 salle d'animation maison du tourisme

CHAMROUSSE 24/02 salle polyvalente

VILLARD DE LANS 26/02 salle La Coupole.