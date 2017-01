Les meilleures prestations de The Voice UK hier : David Jackson et Craig Ward (vidéos).

Alors que la date de diffusion du démarrage de la nouvelle saison de The Voice sera très prochainement annoncée par TF1, les britanniques ont découvert il y a 15 jours, samedi 7 janvier, les premières auditions de la saison 6. Ce sont 48 places qui sont en jeu pour la phase des battles. Un divertissement désormais programmé sur ITV et non plus sur BBC.

Les coachs cette année Will.i.am (le seul à avoir participé aux six éditions), Sir Tom Jones, Jennifer Hudson et Gavin Rossdale.

Découvrez une sélection des meilleurs candidats lors du troisième numéro de The Voice UK 6, samedi 21 janvier :

David Jackson reprend "All I want" et on tient là un potentiel finaliste s'il est toujours aussi bon !

Craig Ward a tout pour aller loin également dans la compétition. Il interprète ici "Always a woman".

Jazmin Sawyer chante "Here". Et Sarah Morgan "Missed".