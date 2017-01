Les meilleures prestations des auditions de The Voice UK samedi : Carter, Jamie Miller et Charlie Drew (vidéos).

Alors que la nouvelle saison de The Voice débutera courant février sur TF1, les britanniques ont découvert il y a 8 jours, samedi 7 janvier, les premières auditions de la saison 6. Ce sont 48 places qui sont en jeu pour la phase des battles. Un divertissement désormais programmé sur ITV et non plus sur BBC.

Les coachs cette année Will.i.am (le seul à avoir participé aux six éditions), Sir Tom Jones, Jennifer Hudson et Gavin Rossdale.

Découvrez une sélection des meilleurs candidats lors du deuxième numéro de The Voice UK 6, samedi 14 janvier :

Carter fait une reprise de I don't want to miss a thing.

Jamie Miller chante le titre Let it go.

Charlie Drew reprend One Dance.

Michelle John interprète le grand classique It's a man's man's world.