Les meilleures prestations des auditions de The Voice UK samedi : Mo Adeniran et Jason Jones (vidéos).

Alors que la nouvelle saison de The Voice débutera courant février sur TF1, les britanniques ont découvert hier, samedi 7 janvier, les premières auditions de la saison 6. Ce sont 48 places qui sont en jeu pour la phase des battles.

Un divertissement désormais programmé sur ITV et non plus sur BBC. Les coachs cette année Will.i.am (le seul à avoir participé aux six éditions), Sir Tom Jones, Jennifer Hudson et Gavin Rossdale.

Découvrez une sélection des meilleurs candidats lors du premier numéro de The Voice UK 6 :

Mo Adeniran reprend 'Iron Sky'. Et c'est un carton plein avec l'embarras du choix pour le choix du coach !

Jason Jones interprète Pillowtalk. Là encore, du haut niveau.

Diamond chante le déjà classique 'If I Ain't Got You'.