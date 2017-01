Les portraits vidéo des 14 agriculteurs participant à L'amour est dans le pré 12.

Alors que la saison 11 de L'amour est dans le pré n'a pris fin que fin octobre sur l'antenne de M6, la chaîne dévoile les portraits des 14 participants (dont seulement 3 femmes) de la prochaine saison. Première partie ce lundi 2 janvier à 21 heures, la suite dans une semaine. Risque de saturation des fidèles du programme ?

"Pour cette saison, Karine Le Marchand a une nouvelle fois sillonné les plus belles régions de France à la découverte de celles et ceux dont vous suivrez les idylles au cours des prochains mois. Des paysages naturels extraordinaires sublimés cette année par des vues aériennes à couper le souffle, rendues possibles grâce à la présence de drones sur les tournages.

Éleveurs de vaches, de brebis, de chèvres, de chevaux et de chiens, mais aussi vignerons ou céréaliers, nos 14 célibataires âgés de 27 à 60 ans sont aujourd’hui les dignes représentants de la diversité de l’agriculture française. Un cercle de métiers qui s’élargit encore un peu plus cette année avec pour la première fois dans l’émission la présence d’un pêcheur, d’un éleveur de poules bio et d’un éleveur de bœuf fin gras du Mézin, viande rare et très prisée des restaurants gastronomiques."

À l’issue de la diffusion, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront écrire à leur coup de cœur afin de peut-être le rencontrer. Pour cela, il leur suffira d’envoyer leur courrier à l’adresse suivante : L’amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou sur le site Internet 6play.fr rubrique les sites + le nom de l’agriculteur et des photos récentes.

Extraits des portraits :

- Romuald, 42 ans, éleveur de poules bio pour la vente des œufs en Bourgogne.

- Carole, 48 ans, éleveuse de chiens Saint-Bernard en région PACA.

- Roland, 60 ans, éleveur de vaches allaitantes en Auvergne.

- Vincent, éleveur de brebis allaitantes en Occitanie.

- Nathalie, éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage en Bourgogne.