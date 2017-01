Les reportages de 7 à 8 ce 15 janvier : maison close, Kim Kardashian, enfants de Daesh.

Produit par Elephant et Cie, présenté par Harry Roselmack, le magazine hebdomadaire Sept à Huit Life propose ces reportages dès 17h15 ce dimanche 15 janvier sur TF1 :

- Epidémie : Reportage de Nicolas Mondoly et Mickael Spitzberg. Avec l'épidémie de grippe qui a atteint son pic dans plusieurs régions en France cette semaine, les hôpitaux doivent faire face à un afflux de malades. Une situation "sous tension" au CHR de Metz-Thionville, qui a dû aménager des chambres d'hospitalisation supplémentaires.

- Immortels : Reportage de Géraldine Doussier, Medhi Jaziri, Timothée Dereix, Jean-Charles Guichard, Pierre Tailliez, Eric Nappi et Vincent Barral. Dalida, Claude François, Mike Brandt et Sacha Distel qui chantent et dansent sur scène, tout cela en 2017 ! Depuis cette semaine, ce fantasme d'amoureux de la variété française est une réalité, grâce à la comédie musicale "Hit Parade". Pendant six mois, une équipe de Sept à Huit a suivi la fabrication des hologrammes de ces stars immortelles de la chanson, un petit miracle technologique et artistique.

- Traqueurs de soldes : Reportage de Lily Eclimont, Jean-François Firey, Stéphanie Bergeron, Bertrand Rube, Ivan Wastiaux et Yvon Legall. Peut-on encore faire de bonnes affaires pendant les soldes ? Elles ont démarré mercredi dans toute la France. A Paris, Lyon et Marseille, Sept à Huit a suivi des passionnées de vêtements et des blogueurs mode dans leurs achats, à l'affût de bons plans et de coups de cœur qu'ils vont ensuite partager sur les réseaux sociaux.

Puis à 18h15, au sommaire de Sept à Huit :

- Kim et les papys braqueurs : Reportage de Julien Dumond, Christophe Dubois et Pierre Musy. C'est un casse retentissant qui jusqu'à présent n'avait pas été élucidé. Cette semaine, les enquêteurs pensent avoir mis la main sur les hommes qui ont agressé Kim Kardashian, début octobre à Paris, pour lui dérober près de 9 millions d'euros de bijoux. Braqueurs multirécidivistes, malfrats fichés au grand banditisme… Qui sont ces hommes ? Comment auraient-ils agi ?

- Maison close : Reportage d'Elvire Berraya-Lazarus et Jean-Pierre Guillerez. Stéphane Gomez est patron de maison close à Barcelone, où ce type d'établissement est légal depuis 2002. Ce Français de 41 ans loue des chambres à des dizaines de prostituées qui y emmènent leurs clients. Selon lui, il s'agit d'un business comme un autre. Mais pour les femmes souvent d'origine étrangère, qui y travaillent, cette activité est loin d'être facile à vivre.

- Les enfants de Daesh : Reportage de Christophe Dubois, Vincent Ferreira, Stéphane Guffroy, Claire Debuyser et Pierre Tailliez. Depuis deux ans, Ilham est séparée de sa petite fille disparue en Syrie après que son père, converti à l'islam et radicalisé, l'a emmené là-bas. D'autres enfants, des petits garçons de Toulouse ou encore Strasbourg, sont devenus des enfants soldats à Raqqa. Selon les services de renseignement, 400 enfants français seraient actuellement aux côtés des djihadistes en Syrie ou en Irak. Comment sont-ils embrigadés là-bas ? Comment prendre en charge leur retour en France ? Enquête sur ces enfants de la République tombés aux mains de Daesh.

- Le monde de Nolwenn : Par Thierry Demaizière et Cyril Thepenier. Sa nature, son état d'esprit ainsi que ses choix vont à l'encontre de tout ce qu'on pourrait imaginer. Dans le portrait de la semaine, Nolwenn raconte comment elle suit son instinct et ses envies, pas toujours compatibles avec les recommandations de ceux qui voulait la porter au plus haut. Elle revient sur le choc de ses débuts et raconte sa rencontre bouleversante avec l'abbé Pierre qui l'a amenée à s'engager aux côtés des mal-logés.