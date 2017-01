Les reportages de 7 à 8 ce 8 janvier : les îles Marquises, le fait maison et le CES à Las Vegas.

Magazine proposé par la Direction de l'Information de TF1 et présenté par Harry Roselmack, "Sept à Huit" propose ces reportages ce dimanche 8 janvier dès 17h15 :

Fait maison : Reportage d'Emmanuelle Msik et Cyril Havoudjian

Des cosmétiques à la déco en passant par les vêtements, de plus en plus de Français sont adeptes du "Do It Yourself", "faites-le vous-même ". Souvent par souci d'économie ou de respect de l'environnement. Ces passions pour le "fait maison" ont généré une nouvelle économie avec boutiques sur Internet et cours collectifs.

Les cibles : Reportage d'Eric Declemy et Franck Dhelens

A Aubervilliers, les vols avec violence contre la communauté chinoise ont triplé en un an. Zhang Shaolin est même mort sous les coups de ces agresseurs à la fin de l'été dernier. Du jamais vu dans cette ville où la communauté est bien implantée et où la peur commence à s'installer. Pourquoi sont-ils devenus des cibles ?

Permis à la carte : Reportage de Rémi Vorano, Jean-Marc Giovanangeli et Edouard Britsch

C'est l'examen le plus couru en France: le permis de conduire. Chaque année, 1,3 millions de Français tentent de le décrocher. Un processus jugé long et coûteux : 1600 euros en moyenne. Mais de nouveaux acteurs font leur apparition sur ce marché. Ornikar, En voiture Simone, ou encore Le permis libre : des plateformes Internet qui mettent directement en relation les candidats avec des moniteurs de conduite à leur compte. Les auto-écoles traditionnelles y voient une forme de concurrence déloyale. Une situation qui n'est pas sans rappeler le combat entre Uber et les taxis.

La guerre de l'ombre : Reportage de Christophe Dubois, Stéphane Guffroy et Jérôme Alexandre

Un triple assassinat digne d'un film d'espionnage. Le 9 janvier 2013, à Paris, à deux pas de la gare du Nord, trois femmes sont abattues dans les bureaux de la représentation en France du PKK, une organisation qui prône l'indépendance du Kurdistan et s'oppose depuis des décennies à l'Etat turc. Qui a pu tuer ces trois militantes de la cause kurde ? Pourrait-il s'agir d'une opération clandestine menée par les services secrets d'Ankara ?

Les nouveaux inventeurs : Reportage de Stéphanie Davoigneau et Vincent Barral

C'est La Mecque des produits high-tech. Chaque année plus de 3 500 inventeurs des produits du futur se ruent à Las Vegas pour le CES, le "Consumer Electronic Show", le plus grand salon mondial de l'électronique grand public. Parmi eux, 275 entrepreneurs français viennent y présenter leurs prototypes : baskets "connectées", robots domestiques, appareils de réalité virtuelle… Ils ont investi chacun au moins 15.000 euros pour être présents et tenter de se faire remarquer par des distributeurs, des investisseurs du monde entier. Ils ont quatre jours pour percer.

Le cargo des îles perdues : Reportage de Mathieu Benoist et Axel Charles-Messance

C'est l'archipel le plus éloigné de tout continent : les Marquises, une poignée d'îles perdues au milieu du Pacifique et ses 9000 habitants coupés du monde. Un seul lien les relie à Tahiti à 1500 km plus au sud : un cargo qui toutes les trois semaines fait la navette. Sept à Huit est monté à bord de l'Aranui pour une croisière unique au milieu de paysages d'une beauté stupéfiante.

Manipulation : Portrait de la semaine par Thierry Demaizière et Camille Salvan

Pour la première fois, Line Renaud, 88 ans, a décidé de raconter le lien très puissant qu'elle a tissé pendant une quinzaine d'années avec l'une de ses fans, mythomane. Une histoire d'emprise et de manipulation qui s'est mal finie, Line Renaud s'en remet tout juste. C'était il y a 4 ans. C'est avec une grande fragilité mais aussi beaucoup de recul qu'elle s'exprime sur cette histoire. Toujours mesurée, jamais rancunière, la star flouée et abusée raconte…

