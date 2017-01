Les reportages de 7 à 8 ce dimanche sur TF1 : miel des falaises, Leroy Merlin en Russie...

Produit par Elephant et Cie, présenté par Harry Roselmack, le magazine hebdomadaire Sept à Huit Life propose ces reportages dès 17h15 ce dimanche 22 janvier sur TF1 :

- Palaces des neiges : Reportage de Nicolas Mondoly et Arnaud Maurial Un nouvel hôtel 5 étoiles vient d'ouvrir à Courchevel. Le dix-huitième de cette station de sport d'hiver huppée. Cette fois, c'est un groupe français, spécialisé dans les casinos, qui compte se faire une place dans ce Saint-Tropez des neiges. Comment attirer les riches clients étrangers, russes pour la plupart, face à une telle concurrence ?

- Les arnaques de mamie : Reportage de Nicolas Mondoly et Cyril Havoudjian Louise, 77 ans, est une gentille mamie qui inspire confiance. Pourtant, elle est accusée d'avoir escroqué des dizaines de personnes à travers la France en un peu plus d'un an. Montant du préjudice estimé : 140 000 euros, principalement des achats et des loyers impayés. Une équipe de Sept à Huit l'a rencontrée.

- Permis, les récalcitrants : Reportage d'Eric Lehnisch et Pascal Crampon Deux jours de stage pour récupérer quatre points. Mais aussi une leçon pour les conducteurs récalcitrants, pas toujours bien disposés à reconnaître leurs erreurs…

Puis au sommaire de Sept à Huit à 18h15 :

- Sans mobile apparent : Reportage d'Eric Declemy, Clément Alline et Anatole Toulouzan Anita Varnarot a-t-elle tué Marie, sa fille de 17 ans ? Et pourquoi aurait-elle commis un tel crime ? À l'heure du procès, trois ans après les faits, le jury de la cour d'Assises de Melun a quatre jours pour essayer de trouver des réponses...

- Leroy-Merlin, la campagne de Russie : Reportage d'Eric Lehnisch et Tony Casabianca Avec 20 000 employés et 57 magasins, Leroy Merlin est le numéro un des enseignes de bricolage en Russie. Pour y parvenir, malgré les tensions politiques entre Paris et Moscou, la société française a dû s'adapter de manière étonnante aux particularismes locaux. Organisation de visites chez les clients, lutte contre la corruption par un ancien de la DGSE et aussi soirées d'entreprises très... arrosées !

- Chasseurs de miel : Reportage de Mélanie Gallard et Vincent Reynaud Au Népal, des villageois intrépides prennent des risques fous à la recherche de leur plus précieuse richesse : le miel des falaises. Une variété savoureuse qu'une race particulièrement belliqueuse d'abeilles produit dans les ruches construites à pic le long de vertigineuses parois.

- Renaissance : Le portrait de la semaine par Thierry Demaizière et Léo Monet Imad, 8 ans, attendait une greffe de rein qu'il a finalement eue il y a deux mois. Le rein de son papa lui permet aujourd'hui d'envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Quitter son pays, voyager, lutter contre la maladie, avoir peur de mourir… Dans un entretien très touchant, Imad nous raconte ce qu'il a traversé avec ses mots d'enfants.