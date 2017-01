Les résultats de la Primaire de Gauche ce dimanche : les invités de France 2 et France 3.

La rédaction de France 2 propose une édition spéciale consacrée au premier tour de la primaire de gauche, et ses résultats, ce dimanche 22 janvier 2017 à partir de 19h55.

Quel bilan pour la gauche et les écologistes après le 1er tour ? Quels seront les deux candidats finalistes de cette primaire ? Quelles conséquences pour la gauche, et pour l’élection présidentielle qui se dessine ?

Émission présentée par Laurent Delahousse, avec Nathalie Saint-Cricq et Myriam Bounafaa. Les téléspectateurs pourront découvrir en direct les 1ers résultats, au fil de la soirée, les réactions des élus et des personnalités politiques de gauche mais également des autres familles politiques, ainsi que les analyses d'éditorialistes, d'experts en plateau – dont Brice Teinturier, (IPSOS), Céline Bracq et Gaël Sliman (ODOXA) et des membres de la société civile.

Des envoyés spéciaux interviendront en direct des points stratégiques de cette consultation nationale, dans toute la France, en duplex des différents QG de campagne des candidats et de l'étranger où se trouve le Président de la République.

Sont attendus, outre les politiques (dont Ségolène Royal) :

Franz-Olivier Giesbert (Le Point),

Vanessa Schneider (Le Monde),

Caroline Fourest (Marianne),

Guillaume Tabard (Le Figaro),

Natacha Polony (Europe 1),

Daniel Cohn-Bendit (Europe 1),

Anne Rosencher (L'Express).

l'économiste Agnès Verdier Molinié (directrice de la Fondation iFRAP),

Claude Askolovitch,

Bruno Gaccio,

Denis Tillinac,

Serge Moati

et Laurence Parisot.

Les équipes de France 3 seront également mobilisées ce soir pour une édition spéciale de 40 minutes du Soir/3 consacrée à la primaire de la gauche. Vers 23h55...Dernières informations de la soirée, duplex depuis les QG des principaux candidats et en régions, reportages auprès des électeurs et des supporters des candidats, analyses et décryptage avec des invités politiques et des éditorialistes pour un débat animé par Sandrine Aramon et Francis Letellier qui recevront :

Patrick Bloche, député, directeur de campagne de Vincent Peillon,

François Kalfon, directeur de campagne d’Arnaud Montebourg,

Laura Slimani, porte-parole de Benoît Hamon,

Marie Le Vern, députée, porte-parole de Manuel Valls.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.