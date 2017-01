Les routes de l'impossible en Éthiopie et en Argentine ce soir sur France 5 (Inédit).

France 5 programme ce soir les deux derniers inédits de la nouvelle saison de la série documentaire LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE. A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination , parfois au périple de leur vie.

20h45 - ETHIOPIE : AU COEUR DE LA FOURNAISE

L’Éthiopie est le pays du monde le plus touché par les accidents mortels de la circulation. Trains et camions circulent sur des infrastructures d’un autre âge. Pour les camions, dans le sud du pays, le transport de marchandises et des personnes ce fait sous la pluie et des pistes glissantes…Pourtant il n’y a aucune autre alternative car l’avion est trop cher et le train ne fonctionne plus vraiment, sauf un qui traverse la moitié du pays : de la ville de Dire Dawa jusqu'à la frontière de Djibouti. Il constitue le seul trait d'union entre les villages les plus reculés. Il parcourt 310 kilomètres en plus de 10 heures. Ce train, le moins cher d’Éthiopie, s'arrête dans tous les villages, comme un omnibus. Pour le dernier train qui continue de fonctionner, c’est déraillements, et casse à répétition. Le train éthiopien est le plus vieux mais aussi le plus dangereux du monde !

Réalisé par Alexandre Spalaikovitch et Guillaume Lhotelier.

Une Production Tony Comiti Productions.

21h35 - ARGENTINE, ÇA PASSE ET ÇA CASSE

Des confins de la Cordillère des Andes aux pampas du sud de Buenos Aires, direction sur les pistes d’une Argentine de l’extrême. Qu’ils soient chauffeurs-routiers de haute altitude, tutoyant les sommets et bravant les précipices, médecins de campagne obligés de marcher des heures à plus de 5000 mètres pour aller visiter leurs patients, ou gauchos trompe-la-mort se mesurant au rodéo dans l’arène des corrals, tous font preuve d’un courage tranquille et d’une débrouillardise à toute épreuve. Pablo, éleveur, traverse les lagunes qui se forment à la saison des pluies à bord de son camion, moitié bus et moitié tracteur, pour aller livrer le lait de sa ferme.

Réalisateur : Daniel Lainé.