Les super pouvoirs des animaux le 29 janvier et le 5 février sur C8.

L'émission hebdomadaire LES ANIMAUX DE LA 8 vous propose sur la chaîne C8 deux numéros hors-série consacrés aux super-pouvoirs des animaux. Comment le chat peut-il voir dans le noir ? Pourquoi le chien a-t-il un odorat si puissant ? A quelle vitesse court le guépard ? Pour répondre à toutes ces questions, Elodie Ageron et Sandrine Arcizet vont tester leurs propres limites physiques : plongée, escalade, chute libre… Elles iront également à la rencontre de spécialistes qui leurs expliqueront les incroyables talents des animaux.

Dimanche 29 janvier 2017 à 11h25 : Les super-pouvoirs des animaux, partie 1.

Les animaux nous étonnent et nous surpassent dans de nombreux domaines. Comment les oiseaux volent ? Pourquoi les poissons ne remontent-ils pas à la surface pour respirer ? Quelle est la vitesse maximale du guépard ?

Sandrine Arcizet et Elodie Ageron se lancent de nouveaux défis à la découverte des super-pouvoirs des animaux. Elles vont même se mesurer à eux : course, escalade et vol dans un simulateur de chute libre. A l’aquarium de Paris, Sandrine apprendra comment les poissons respirent sous l’eau. Enfin au zoo de Vincennes, Elodie mettra quatre espèces de primates au défi : babouin, lémurien, singe laineux et capucin : qui est le plus intelligent ?

Dimanche 05 février : Les super-pouvoirs des animaux, partie 2.

Au zoo de Vincennes, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour Elodie Ageron. Alexis, vétérinaire, lui expliquera tout sur cet animal à l’ouïe extrêmement développée. A l’hôpital vétérinaire Frégis, Sandrine Arcizet découvrira le pourquoi de l’excellente vue du chat la nuit.

Puis Elodie et Sandrine se retrouveront au bois de Vincennes pour un drôle de défi face à cinq chiens et leurs truffes ! Qui retrouvera le fromage en premier grâce à son flair ?