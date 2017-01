Liste des nominations pour les BAFTA 2017 en Grande-Bretagne (Cinéma).

Les BAFTA, l'équivalent britannique à plus petite échelle des Oscars, se déroulent le 12 février prochain. Liste des nominations annoncée ce 8 janvier pour l'édition 2017. Voici les principales catégories. On y remarque l'absence d'Isabelle Huppert, lauréate d'un Golden Globe le week-end dernier.

FILM

ARRIVAL

I, DANIEL BLAKE

LA LA LAND

MANCHESTER BY THE SEA L

MOONLIGHT

FILM BRITANNIQUE

AMERICAN HONEY

DENIAL

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

I, DANIEL BLAKE

NOTES ON BLINDNESS

FILM EN LANGUE ETRANGERE

DHEEPAN Jacques Audiard

JULIETA Pedro Almodóvar

MUSTANG Deniz Gamze Ergüven

SON OF SAUL László Nemes

TONI ERDMANN Maren Ade

DOCUMENTAIRE

13th

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK- THE TOURING YEARS

THE EAGLE HUNTRESS

NOTES ON BLINDNESS

WEINER

ANIMATION

FINDING DORY

KUBO AND THE TWO STRINGS

MOANA

ZOOTOPIA

MISE EN SCENE

ARRIVAL Denis Villeneuve

I, DANIEL BLAKE Ken Loach

LA LA LAND Damien Chazelle

MANCHESTER BY THE SEA Kenneth Lonergan

NOCTURNAL ANIMALS Tom Ford

SCENARIO ORIGINAL

HELL OR HIGH WATER Taylor Sheridan

I, DANIEL BLAKE Paul Laverty

LA LA LAND Damien Chazelle

MANCHESTER BY THE SEA Kenneth Lonergan

MOONLIGHT Barry Jenkins

ADAPTATION SCENARIO

ARRIVAL Eric Heisserer

HACKSAW RIDGE Robert Schenkkan, Andrew Knight

HIDDEN FIGURES Theodore Melfi, Allison Schroeder

LION Luke Davies

NOCTURNAL ANIMALS Tom Ford

COMEDIEN

ANDREW GARFIELD Hacksaw Ridge

CASEY AFFLECK Manchester by the Sea

JAKE GYLLENHAAL Nocturnal Animals

RYAN GOSLING La La Land

VIGGO MORTENSEN Captain Fantastic

COMEDIENNE

AMY ADAMS Arrival

EMILY BLUNT The Girl on the Train

EMMA STONE La La Land

MERYL STREEP Florence Foster Jenkins

NATALIE PORTMAN Jackie

SECOND ROLE

AARON TAYLOR-JOHNSON Nocturnal Animals

DEV PATEL Lion

HUGH GRANT Florence Foster Jenkins

JEFF BRIDGES Hell or High Water

MAHERSHALA ALI Moonlight

HAYLEY SQUIRES I, Daniel Blake

MICHELLE WILLIAMS Manchester by the Sea

NAOMIE HARRIS Moonlight

NICOLE KIDMAN Lion

VIOLA DAVIS Fences

MUSIQUE ORIGINALE

ARRIVAL Jóhann Jóhannsson

JACKIE Mica Levi

LA LA LAND Justin Hurwitz

LION Dustin O'Halloran, Hauschka

NOCTURNAL ANIMALS Abel Korzeniowski

COSTUMES

ALLIED Joanna Johnston

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Colleen Atwood

FLORENCE FOSTER JENKINS Consolata Boyle

JACKIE Madeline Fontaine

LA LA LAND Mary Zophres

SON

ARRIVAL Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare

DEEPWATER HORIZON Mike Prestwood Smith, Dror Mohar, Wylie Stateman, David Wyman

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Niv Adiri, Glenn Freemantle, Simon Hayes, Andy Nelson, Ian Tapp

HACKSAW RIDGE Peter Grace, Robert Mackenzie, Kevin O’Connell, Andy Wright

LA LA LAND Mildred Iatrou Morgan, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow, Andy Nelson

EFFETS SPECIAUX

ARRIVAL Louis Morin

DOCTOR STRANGE Richard Bluff, Stephane Ceretti, Paul Corbould, Jonathan Fawkner

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Tim Burke, Pablo Grillo, Christian Manz, David Watkins

THE JUNGLE BOOK Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Neil Corbould, Hal Hickel, Mohen Leo, John Knoll, Nigel Sumner