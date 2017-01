Série créée par Fred Scotlande, "Loin de chez nous" a bénéficié d'une programmation en septembre dernier sur France 4. Une dramédie militaire qui nous emmène au cœur de l’histoire du dernier régiment français en Afghanistan. Sa vie de camp, ses missions mais surtout ses combines et ses secrets perturbés par l’arrivée d’une jeune reporter.

Dès ce lundi, l'intégralité de la saison (10 x 26 minutes) est disponible sur NETFLIX.

"Cette série apporte surtout un regard subtil sur le rapprochement des peuples et les rapports humains. De quoi susciter un débat intergénérationnel sur le métier de soldat, la séparation et la différence", déclare Tiphaine de Raguenel.

Décembre 2012. Après dix ans de guerre, la France s’apprête à retirer ses troupes d’Afghanistan. Tous sont heureux de rentrer au pays... Tous sauf un petit groupe de soldats, les Chats noirs. À leur tête : le sergent-chef Dostali. Ils ont quelque chose à terminer avant. Business ? Dette ? Vengeance ? En tout cas, ils vont tout faire pour rester encore un peu. Quitte à retarder de quelques jours, voire de quelques semaines le rapatriement des forces françaises... Mais l’arrivée d’une journaliste venue couvrir le retour des troupes va contrarier, malgré elle, leurs plans. Un grain de sable qui poussera Dostali à prendre tous les risques, trop peut-être, puisqu’un de ses Chats noirs va disparaître... Et pour le retrouver, Dostali et ses hommes vont devoir franchir la ligne rouge. Loin de chez nous, c’est avant tout une histoire de rapports humains, de liens, d’amis ou d’ennemis, de choc des cultures. Ce n’est pas l’histoire d’une guerre, c’est celle des hommes et des femmes qui la font ou la subissent et s’en débrouillent comme ils peuvent.

Avec Fred Scotlande, Grégory Montel, Charlie Bruneau, Olivier Charasson, Gwendolyn Gourvenec…

crit et réalisé par Fred Scotlande, produit par Calt Production.