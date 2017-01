Matthieu Delormeau présente des excuses suite à ses propos de la veille dans TPMP.

Au centre d'une polémique (que certains ont pris grand soin à alimenter...) suite à des propos tenus la veille en direct dans Touche pas à mon poste ! Matthieu Delormeau a présenté ses excuses hier sur Twitter puis dans l'émission.

Pour rappel, lundi soir, Cyril Hanouna demandait à ses chroniqueurs comment ils diraient à un enfant comment on fait un bébé.

Matthieu Delormeau : "C'est vrai qu'on est en direct, que parfois on cherche à faire un bon mot, à être drôle. Parfois, on passe complètement à côté, ça a été le cas, sans même se rendre compte sur le moment. La blague était extrêmement lourde, puisque j'ai dit que j'ai passé un film érotique à mon neveu qui a maintenant 15 ans. Et j'ai dit 7 ans à l'époque, bref j'ai dit n'importe quoi puisque de toute façon c'est complètement faux. C'était pour faire quelque chose que je croyais qui pourrait être drôle. Et qui évidemment ne l'était pas du tout."

Donc, complète-t-il, c'est totalement faux et c'est totalement interdit par la loi. "Je présente mes excuses à ceux que ça a choqué. Je comprend et je l'ai compris après coup. C'était lourd, c'était nul. C'était en direct, vous m'avez posé la question (...) Je n'ai pas d'enfant, je me suis dit , tiens je ne vais pas dire que j'en sais rien. J'ai voulu faire un truc un peu drôle, ça a choqué mon neveu, ça a choqué mon père, ça a choqué ma soeur, et les téléspectateurs. Je leur présente mes excuses. La prochaine fois, j'essaierai de réfléchir un petit peu avant de répondre".