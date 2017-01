Même le dimanche : spécial Dalida cet après-midi sur France 3.

Nouveau numéro de Même le dimanche ce 15 janvier à 13h35 sur France 3. Un divertissement culturel présenté par Dave et Wendy Bouchard. Produit par Carson Prod.

Rappel du concept : Pendant 90 minutes,les animateurs reçoivent un invité d'honneur au cœur de l'actualité culturelle et de nombreux artistes d'horizons différents (comédiens, chanteurs, auteurs, humoristes...) avec lesquels ils échangeront avis et coups de cœurs dans les domaines de la musique, du cinéma, du théâtre, de l'humour, des grands spectacles, des livres et des expositions... Des chroniqueurs humoristes, Tanguy Pastureau et Christine Berrou, et des chroniqueurs spécialisés dans un ou plusieurs domaines, Laurent Thessier pour la musique et Marie Sauvion pour la culture, viennent pour l'occasion épauler les deux animateurs. L'émission fait la part belle à la musique live puisque les invités musicaux de la semaine interprétent plusieurs chansons, accompagnés par un groupe sur le plateau.

A l'occasion de la sortie au cinéma du biopic "Dalida", Dave et Wendy Bouchard reçoivent ce dimanche l'équipe du film avec Orlando, Sveva Alviti et la réalisatrice Lisa Azuelos, entourée de Sylvie Vartan, Jérôme Anthony, Hélène Ségara, Vincent Niclo et Ishtar.