Réalisé par Léa Fazer, le thriller inédit Mystère à l'Opéra est proposé à 20h55 ce mercredi sur France 2. Scénario, adaptation et dialogues d'Elsa Marpeau et Mathieu Missoffe.

Avec un beau casting : Mathilda May, Pauline Cheviller, Antoine Duléry, Hugo Becker, Anne Benoît, Frédéric Bouraly, Lionnel Astier, Scali Delpeyrat et Claire Galopin

Mystère à l'Opéra, dixit sa réalisatrice, nous plonge dans les coulisses de Garnier le temps de la création de Carmen, des répétitions à la première, en faisant vivre cette ruche composée des ouvreuses, des habilleuses, des régisseurs, des chanteuses... Mais on est surtout entraîné dans une histoire de rivalité mère / fille, incarnées par Pauline Cheviller et Mathilda May.

Synopsis : Alors que l’Opéra Garnier va donner Carmen, une jeune ouvreuse est tuée dans une des loges du Palais Garnier. Tout accuse le fiancé de Faustine, une chanteuse débutante dont la mère est la diva célèbre qui incarne la terrible Gitane. Tout en poursuivant les répétitions, Faustine tente d’arracher son petit ami à la guillotine… et lutte contre ses propres doutes sur l'innocence de l’homme qu’elle aime.

