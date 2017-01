Nominations cinéma des DGA Awards.

Le Syndicat professionnel de réalisateurs américains, la Director Guild of America, a fait connaître les cinq metteurs en scène nominés pour la prochaine cérémonie qui aura lieu le 4 février prochain aux Etats-Unis.

FILM

DAMIEN CHAZELLE La La Land (Lionsgate)

GARTH DAVIS Lion (The Weinstein Company)

BARRY JENKINS Moonlight (A24)

KENNETH LONERGAN Manchester by the Sea (Amazon Studios and Roadside Attractions)

DENIS VILLENEUVE Arrival (Paramount Pictures)

PREMIER FILM

GARTH DAVIS Lion (The Weinstein Company)

KELLY FREMON CRAIG The Edge of Seventeen (STX Entertainment)

TIM MILLER Deadpool (Twentieth Century Fox)

NATE PARKER The Birth of a Nation (Fox Searchlight Pictures)

DAN TRACHTENBERG 10 Cloverfield Lane (Paramount Pictures)