Nouvelle bande-annonce du film Miss Sloane, avec Jessica Chastain.

Un thriller politique réalisé par John Madden en salles le 8 mars : Miss Sloane. Nouvelle bande-annonce ci-dessous.

« On suit le parcours incroyable d’une femme qui risque tout pour gagner. Il y a des rebondissements tout au long du film. Et quand on croit comprendre ce qui se passe, survient alors une énorme surprise. J’aime les films où on essaie sans cesse de deviner la suite. » Jessica Chastain

Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) est une lobbyiste impitoyable réputée pour son talent hors pair, prête à tout pour gagner. Ses bras de fer avec les plus hautes instances du Congrès américain lèveront peu à peu le voile sur les véritables règles du jeu en vigueur à Washington.

Avec Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Michael StuhlbargG, Jake Lacy....