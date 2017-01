Nouvelle formule pour le magazine Philosophie avec Raphaël Enthoven, dès le 5 février.

À partir du dimanche 5 février à 12h30 sur ARTE, Philosophie évolue avec une formule éditoriale repensée et un nouvel habillage.

L’émission suit le cheminement de la pensée avec la même exigence mais s’enrichit de multiples points de vue : désormais accompagné de deux invités, l’un issu du monde philosophique, l’autre de la société civile, Raphaël Enthoven explore un sujet qui fait débat.

Des échanges complétés par des vidéos, des images d’archives et des témoignages contribueront à faire avancer la réflexion.

Le 5 février, Raphaël Enthoven reçoit la philosophe Chantal Delsol et le militant du Front de gauche Hugo Hanry et s’interroge avec eux : le populisme est-il un dévoiement de la démocratie ou son essence ? Si la démocratie est le régime où le peuple se dirige lui-même et défend ses intérêts, alors tout démocrate doit être le “candidat du peuple” ? Mais est-il légitime de jouer l’affrontement du peuple contre les élites ? Qui méprise le plus la “France d’en bas” que celui ou celle qui l’oppose au “système” et ne fait ainsi que la regarder de haut ?