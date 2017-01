Objectif Tour Auto dès le 4 février sur C8.

A partir du samedi 4 février à 11 heures sur C8, Grégory Galiffi lance une mini-série de 6 épisodes sur la restauration d’une voiture de collection, une superbe Alfa Romeo, pour concourir à la 26eme édition du Tour Auto Optic 2000 (le tour de France des voitures de collection qui aura lieu du 24 au 30 avril 2017).

Une cinquantaine d’apprentis du GARAC (l’école nationale des professions de l’automobile fondée en 1948) épaulés par les meilleurs experts de l’hexagone vont réaliser, dixit la comm' de la chaîne, "le plus beau projet de restauration automobile jamais créé en France !"

En quelques mois seulement, cette équipe de choc devra restaurer de A à Z une jolie diva italienne à quatre roues des années 60.

Lors du premier épisode : Grégory Galiffi présente la genèse du projet, les experts accompagnés des élèves et les étapes de ce défi colossal. L’enjeu est de taille : Grégory Galiffi, les apprentis et les experts parviendront-ils à finir la restauration de l’automobile dans les temps pour participer au Tour Optic Auto 2000 ?

Suite des épisodes les samedis 4 mars, 1er , 22 et 29 avril, 6 mai.

Les experts :

- Franco « Le conseiller » : amoureux des belles italiennes, Franco a l’habitude de restaurer, de bichonner, de « cocooner » les Alfa Romeo, des autos qui ne l’ont jamais quitté depuis sa jeunesse. Un expert doté de talent et de bons tuyaux : il sera le conseiller du projet.

- Alain « Le maître d’œuvre » : le démontage et le remontage de l’ensemble des pièces mécaniques (moteur, boîte, train roulant, pont…) est la partie la plus importante dans la restauration d’une auto vintage. Ça, c’est le job d’Alain, le maître d’œuvre et préparateur moteur de l’Alfa Romeo. Un expert qui va apporter toutes ses années d’expérience en course automobile au projet.

- Daniel « aux mains d’or » : l’expert carrossier du projet avoue,: « recréer des pièces entières de mes propres mains , c’est ce qui me fait vivre». Avec son talent et ses doigts en or, ce passionné est lui aussi « tombé dans la marmite » Alfa Romeo dans sa jeunesse. Son défi : recréer une auto parfaite.

- Nicolas « Le directeur artistique » : spécialiste du vintage, précurseur dans le domaine de l’automobile rétro, Nicolas est le directeur artistique du projet. C’est lui qui va donner à la voiture sa couleur, son élégance, son charme.