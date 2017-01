OCS va proposer un cycle Fernandel, avec 5 comédies.

Comique emblématique du cinéma d’après-guerre, Fernandel a marqué l’histoire du 7ème art par ses talents multiples, à la fois chanteur, acteur et réalisateur…

Tous les vendredis de février, OCS Géants propose un cycle pour redécouvrir ses premiers films dans lesquels l’acteur s’illustre comme un incontournable du cinéma français. Les succès ne cesseront de se multiplier tout au long de sa carrière qui durera jusqu’à la fin des années 60, laissant un héritage riche et de qualité.

L’AUBERGE ROUGE vendredi 3 février à 20h40 - de Claude Autant-Lara. Avec Fernandel, Françoise Rosay et Marie-Claire Olivia. Au XIXe siècle, en Ardèche, un couple d’aubergiste assassine leurs clients pour les voler. Un soir d’hiver, un moine accompagné de son novice se présentent à l’auberge où ils demandent une chambre pour la nuit. Les aubergistes se réjouissent déjà à l’idée du butin qui les attend. La femme, Marie, est soudain prise de remords…

CASIMIR vendredi 3 février à 22h30 - de Richard Pottier. Avec Fernandel, Bernard La Jarrige et Robert Seller. Casimir, fou amoureux de la jolie Denise, est un marchand d’aspirateur ambulant qui peine à vendre ses produits. Il ne veut pourtant pas se marier avec elle avant d’avoir amassé suffisamment d’argent. Casimir, interprété avec brio par Fernandel, se retrouve malgré lui impliqué dans une situation chaotique. Il joue alors sur ce malentendu pour tenter de décrocher une faramineuse commande qui pourrait le tirer d’affaire...

L’ARMOIRE VOLANTE vendredi 10 février à 20h40 - de Carlo Rim. Avec Fernandel, Pauline Carton et Berthe Bovy. Alfred serait un bien paisible percepteur s’il n’avait, en la personne de sa tante acariâtre et avare, des occasions permanentes d’angoisse et de conflits. La vieille dame a décidé d’aller chercher des meubles à Clermont-Ferrand. Le voyage doit s’effectuer en camion, par un froid sibérien...

HÉROÏQUE, MONSIEUR BONIFACE vendredi 17 février à 20h40 - de Maurice Labro. Avec Fernandel et Lillian Bert. Boniface mène une vie tranquille : étalagiste, il est apprécié de tous. Il trouve un soir en rentrant chez lui un cadavre dans son lit. Il s’agit d’un voyou déposé là provisoirement par des gangsters. Alors qu’il se rend au commissariat pour faire une déposition, Boniface est enlevé par le gang, qui le considère comme un témoin gênant…

BONIFACE SOMNAMBULE vendredi 24 février à 20h40 - de Maurice Labro. Avec Fernandel, Louis de Funès et Gaby Andreu. Irréprochable détective privé aux magasins “Berthès” et spécialement au rayon bijouterie, Victor Boniface est un somnambule qui s’ignore, ce qui l’amène à dérober la nuit ce qu’il surveille si brillamment le jour…