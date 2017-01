On n'est pas couché ce samedi avec Claude Sarraute, Jean Lassalle, Thierry Frémaux.

Nouveau numéro d'On n'est pas couché samedi 21 janvier sur France 2, après le Prime N'oubliez pas les paroles. Avec, comme de coutume, Vanessa Burggraf et Yann Moix.

Laurent Ruquier reçoit :

JEAN LASSALLE. Député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques et candidat à l'élection présidentielle 2017. Son livre : Un Berger à l’Élysée aux éditions de La Différence.

CLAUDE SARRAUTE. Présente pour le livre Encore un instant, publié aux éditions Flammarion.

THIERRY FRÉMAUX : promo du bouquin Sélection officielle, aux éditions Grasset, et du film Lumières ! L’aventure commence.

NINA LÉGER. Livre Mise en pièces aux éditions Gallimard.

SAMUEL LE BIHAN ET PASCAL DEMOLON. Pour la pièce Les discours dans une vie, de Laurent Chalumeau. Au Théâtre de l’Œuvre à partir du mardi 24 janvier et jusqu'au samedi 18 mars 2017 à 19h.

A propos du livre de l'aînée Claude Sarraute : ""Alors, tu te décides ou pas? Depuis le temps que tu nous bassines avec ça. Toi, le grand âge, les infirmités, le fauteuil roulant, le mouroir... Très peu pour toi. A bientôt quatre-vingt-dix balais, il serait peut-être temps d’y penser." Avec l’humour et le franc-parler qu’on lui connaît, Claude Sarraute raconte les bonheurs et les doutes de la fin de vie. Elle évoque aussi des souvenirs personnels tout en restant, on ne se refait pas, passionnée par l’actualité et les étrangetés de notre époque".