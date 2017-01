On n'est pas couché ce samedi avec Rama Yade, Philippe Croizon, Philippe Lacheau...

Ce samedi 28 janvier vers 23h15 sur France 2, nouveua numéro du talk hebdomadaire On n'est pas couché.

Laurent Ruquier, entouré de Vanessa Burggraf et Yann Moix reçoit :

RAMA YADE. Candidate à l'élection présidentielle de 2017. Auteur du livre À l’ instant de basculer, aux éditions du Net.

NATHALIE BAYE ET PHILIPPE LACHEAU. Promo de sans doute un gros succès populaire : la comédie Alibi.com, qui sort en salles le 15 février 2017. Bande-annonce ci-dessous.

PHILIPPE BESSON. Présent pour le bouquin Arrête avec tes mensonges, aux éditions Julliard.

PHILIPPE CROIZON. Premier pilote quadri-amputé participant au Dakar 2017. Réédition de son livre Plus fort la vie, aux éditions Arthaud poche.

IMANY. Pour l'album The Wrong Kind of War et une série de concerts à travers le pays.

A propos de l'ouvrage de Rama Yade, l'ex Ministre le présente ainsi :

"Si nous ne parvenons pas à changer l’enchaînement des événements, la France s’enfoncera dans le chaos de la détestation du monde comme d’elle-même. Jamais je ne m’y résignerai : il nous faut résister. Résister, c’est espérer. Je prends la mesure du défi qui nous attend et m’attend. J’en connais d’avance la charge et les périls. Mais j’y suis prête. Cet engagement, je le dois à cette France périphérique d’où je viens. Celle des jeunes exclus. Celle des femmes encore discriminées. Celle des entrepreneurs – agriculteurs, artisans, créateurs de start-up. Celle des territoires malmenés, des quartiers populaires aux espaces ruraux en passant par les outre-mer. À l’instant de basculer, c’est le moment de renouer avec le génie français à travers les principes qui l’ont fondé. Il ne s’agit plus d’être frondeur : il s’agit d’être fondateur."