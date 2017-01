Pacte sacré avec Romane Bohringer et Bernard Yerlès ce mardi sur France 3.

Pacte sacré avec Romane Bohringer et Bernard Yerlès ce mardi à 20h55 sur France 3.

Cette comédie familiale raconte l’apprivoisement réciproque entre des enfants orphelins et une famille que rien ne préparait à les accueillir. Elle raconte aussi le parcours d’un homme qui va peu à peu accepter d’être leur père, et l’assumer au grand jour.

Avec Romane Bohringer (Marie-Ange), Bernard Yerlès (Jean-Noël), Annick Blancheteau (Mamie Jo), Henri Guybet (René), Joséphine Helin (Juliette), Achille Potier (Jules), Carla-Julia Lapinta (Sophie), Lya Oussadit-Lessert (Suzanne), Swan Joulin (Adam), Sophie Le Tellier (Mme Fillol), Rosemarie La Vaullée (Muguette) …

A la rue après l'incendie de son immeuble, Mamie Jo, vaillante grand-mère qui élève seule ses deux petits-enfants (Jules et Juliette, des jumeaux de dix ans), se résout à les confier à leur père, Jean-Noël, qui vit bourgeoisement avec sa femme et leurs deux filles de treize et sept ans. Souci : Jean-Noël ignorait jusqu’ici l’existence de ces jumeaux, et surtout il redoute la réaction de sa femme, la diaphane Marie-Ange, qui se remet d’une dépression. Acculé par Mamie Jo, Jean-Noël accepte d’héberger les deux enfants jusqu'à ce que les assurances leur procurent un nouveau logement décent. Mais pour justifier leur présence chez lui, il va lui falloir inventer un gros mensonge… dont il est loin de mesurer les conséquences.

Un téléfilm de Marion Sarraut.

Scénario et dialogues : Hélène Cohen et Barbara Grinberg.

