Voici le palmarès complet du festival de la comédie de l'Alpe d'Huez.

Le Festival de l’Alpe d’Huez, consacré aux comédies, s'achève ce dimanche. Une 20e édition présidée par Omar Sy. Autres jurés : Isabelle Nanty, Audrey Lamy, Patrick Timsit et Franck Gastambide. Le palmarès a été dévoilé hier soir.

- Grand Prix OCS.

- Prix du Public.

L’ASCENSION de Ludovic Bernard

Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi…

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

- Alexandra Lamy prix d'interprétation.

L’EMBARRAS DU CHOIX de Eric Lavaine

Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Anne Marivin, Sabrina Ouazani, Jamie Bamber…

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…

- Alice Belaïdi prix du second rôle.

SI J’ETAIS UN HOMME de Audrey Dana

Avec Audrey Dana, Eric Elmosnino , Alice Belaïdi , Christian Clavier, Antoine Gouy, Joséphine Draï …

Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un détail près ! De situations cocasses en fous rires avec sa meilleure amie, de panique en remise en question avec son gynéco, notre héroïne, tentera tant bien que mal de traverser cette situation pour le moins… inédite.

- Prix spécial du jury.

- Gilles Lellouche prix d'interprétation.

SOUS LE MEME TOIT de Dominique Farrugia

Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier, Nicole Calfan…

Delphine et Yvan divorcent d'un commun accord. Pour eux, comme pour leurs deux enfants Violette et Lucas, la séparation se déroule dans le calme. Sa situation financière devenant critique, mais étant tout de même propriétaire de 20% de la maison, Yvan décide de retourner vivre avec Delphine. Les deux ex vont alors découvrir les joies de la colocation forcée...