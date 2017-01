Palmarès National Society of Film Critics (Isabelle Huppert, Casey Affleck...).

La National Society of Film Critics est une association américaine de critiques de cinéma, qui remet chaque début d'année ses "National Society of Film Critics Awards". Trophées décernés aux meilleurs films de l'année écoulée.

Voici une partie du palmarès rendu public hier, samedi 7 janvier 2017.

Comédien : Casey Affleck pour Manchester by the sea. Suivent Denzel Washington pour Fences et and Adam Driver pour Paterson.

Comédienne : Isabelle Huppert pour Elle et Things to come. Sur le podium : Annette Bening (20th century woman) et Sandra Hüller (Toni Erdmann).

Seconds rôles: Mahershala Ali dans Moonlight et Michelle Williams dans Manchester by the sea.

Film: Moonlight. Devant Manchester in the sea et La La Land.

Mise en scène : Barry Jenkins pour Moonlight.

Scénario: Manchester by the sea, de Kenneth Lonergan.

Film en langue étrangère: Toni Erdmann.