Parution du livre Yoga Time, de Clio Pajczer.

Bien connue des téléspectateurs de la défunte émission Touche pas à mon sport - et parfois chroniqueuse dans Touche pas à mon poste ! - Clio Pajczer sort le bouquin Yoga Time.

Parution prévue le 19 janvier ; édité par Michel Lafon.

Un livre présenté ainsi : "Soulager un mal de dos, gérer son stress, faire une pause au travail, respirer, se sentir bien dans sa peau, lâcher prise, se détendre avant de s’endormir… Mettez-vous au yoga ! Il suffit de quelques minutes au réveil, le soir, à la maison, dans un jardin ou au bureau, pour pratiquer des mouvements tout simples qui vont vous permettre de vous sentir mieux, dans votre corps et dans votre tête. Clio Pajczer vous propose une pratique du yoga facile et décomplexée, avec des postures décrites pas à pas et des petits conseils bien-être et lifestyle pour déculpabiliser, accepter son corps et se faire du bien."