Perturbateurs endocriniens : document et débat ce mardi soir sur France 5.

Les nouveaux poisons de notre quotidien. Document et débat dès 20h50 ce mardi sur France 5 Avec pour débuter un film de Cécile Tartakovsky.

Patrick rêvait d’une retraite de jardinier… L’usine au bout de son champ l’a rendu malade. Sophie et Alain vivent dans l’angoisse de voir leurs enfants contaminés par la pollution autour de leur maison… Nathan lui, a été opéré pour une malformation de l’appareil génital à cause d’un médicament pris par sa grand-mère il y a 60 ans.

Pesticides, bisphénols, phtalates, parabens…. Des milliers de substances chimiques ont envahi notre quotidien. Utilisées depuis des décennies pour protéger les récoltes, améliorer les emballages alimentaires ou la conservation des cosmétiques, ces molécules ont fini par révéler leur pouvoir toxique. En interférant avec notre système hormonal, ces perturbateurs endocriniens sont suspectés d’augmenter le risque d’infertilité, de certains cancers, de malformations génitales, de diabète, d’obésité et de maladies neurologiques.

Comment agissent ces molécules ? Quand y sommes-nous le plus exposés ? Et peut-on encore leur échapper ? Dans la cuisine, la salle de bains ou le jardin, nous sommes en contact du matin au soir avec des perturbateurs endocriniens. On retrouve leur trace dans des fruits et légumes, des bouteilles en plastiques, des jouets, du dentifrice, des meubles, des produits ménagers et certains vêtements… Scientifiques, chercheurs et médecins tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme pour alerter sur les dangers de ces agents chimiques aux effets potentiellement nocifs pour notre santé.

S’il existe aujourd’hui des preuves irréfutables de la toxicité de certaines molécules chez l’animal, leur dangerosité reste plus difficile à démontrer chez l’homme. Un autre défi consiste à mesurer l’effet « cocktail », autrement dit l’impact cumulé de plusieurs substances qui interagissent entre elles. En France, certains substances chimiques ont déjà fait l’objet d’interdiction comme le bisphénol A banni des biberons et des emballages alimentaires. Mais l’Union européenne peine à se mettre d’accord sur une définition des perturbateurs endocriniens afin d’encadrer leur utilisation.

Ce documentaire intitulé Perturbateurs endocriniens : tous intoxiqués ? sera suivi d’un débat animé par Marina Carrère-d’Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet, en direct.

Avec :

- Dr Rémy Slama - Directeur de recherche à l’Inserm - Président des Conseils scientifiques du Programme National de Recherche sur les Perturbateurs Endocriniens.

- Véronique Moreira présidente de Women in Europe for a Common Future.

- Philippe Perrin-Eco-infirmier-Directeur de l’Institut de formation en santé environnementale.

- Dr Patrick Levy-Médecin conseil de l’Union des Industries Chimiques.

Crédit photo © Pulsations.