Philippe Guillard rejoint France Télévisions à l'occasion du Tournoi des 6 Nations.

Diffuseur historique du Tournoi des 5 Nations puis des 6 Nations, France Télévisions proposera une nouvelle fois, en direct et en exclusivité sur France 2, les quinze matches du Tournoi, de Twickenham au Stade de France, en passant par Murrayfield à Edimbourg, l’Aviva Stadium à Dublin, le Millenium de Cardiff et le Stade Olympique de Rome.

Après une tournée d’automne pleine de promesses, le XV de France de Guy Novès cherchera, sept ans après sa dernière victoire dans le Tournoi, à confirmer la règle qui a vu les Bleus s’imposer dans le Tournoi, depuis 1967, lors de chaque année en 7 !

Matthieu Lartot et Fabien Galthié seront aux commentaires de 9 des 15 matches du Tournoi, accompagnés de Clémentine Sarlat pour les interviews en bord de terrain lors des matches du XV de France. Pour les autres rencontres, on retrouvera, selon les matches, Laurent Bellet et Jérôme Cazalbou ou Jean Abeilhou et Sylvain Marconnet.

Lors de chaque week-end de compétition, les retransmissions des matches seront entourées par les différentes éditions du magazine XV / 15, présenté par Cédric Beaudou et Raphaël Ibañez, qui prendront l’antenne tout au long de la journée afin de permettre aux téléspectateurs de s’immerger dans l’actualité du Tournoi.

Philippe Guillard, quant à lui, rejoint la grande famille France Télévisions à l'occasion de ce Tournoi des 6 Nations. Il sera la "Petite Souris" au coeur du XV de France pour raconter, grâce à la beauté des images et du sport, l'histoire d'un groupe en reconquête de trophées et d'affection de la part du public français. Ou tout simplement un moment de partage.

A noter également la retransmission en audio-description des deux matches se déroulant au Stade de France, afin de permettre aux personnes non-voyantes et malvoyantes de vivre pleinement ces deux matches grâce à un canal son spécifique sur France 2.

1ère journée - 4 & 5 février

Samedi 4 février à partir de 15h15 : Ecosse / Irlande suivi du "Crunch" à 17h40 : Angleterre / France

Dimanche 5 février à partir de 14h50 : Italie / Pays de Galles

2ème journée - 11 & 12 février

Samedi 11 février à partir de 15h15 : Italie / Irlande suivi à 17h40 : Pays de Galles / Angleterre

Dimanche 12 février à partir de 15h50 : France / Ecosse

3ème journée - 25 & 26 février

Samedi 25 février à partir de 15h15 : Ecosse / Pays de Galles suivi à 17h40 : Irlande / France

Dimanche 26 février à partir de 15h50 : Angleterre / Italie

4ème journée - 10 & 11 mars

Vendredi 10 mars à partir de 20h50 : Pays de Galles / Irlande

Samedi 11 mars à partir de 14h20 : Italie / France suivi à 16h50 : Angleterre / Ecosse

5ème journée - 18 & 19 mars

Samedi 18 mars à partir de 13h20 : Ecosse / Italie suivi à 15h35 : France / Pays de Galles Puis en conclusion de ce Tournoi des 6 Nations 2017 à 17h50 : Irlande / Angleterre

