Diffusé mardi 14 février à 20h55, Planète animale offre un voyage inédit sur notre planète Terre, au cœur de ses écosystèmes les plus extravagants, au plus près d’espèces rares et exceptionnelles aux comportements inouïs.

"À sa sortie il y a dix ans, Planet Earth, la série événement pour la BBC et le cinéma, a transformé la manière dont les téléspectateurs percevaient la planète. Cette première production de l’Unité d’Histoire naturelle tournée en haute définition avait captivé un public international de plus de 500 millions de téléspectateurs en offrant une vision inédite de la vie sur la planète Terre.

Dix ans plus tard, nous revisitons ce sujet d’une incroyable richesse avec une toute nouvelle approche. Au-delà de l’observation, nous souhaitons immerger le public dans les paysages et habitats les plus spectaculaires de la planète et l’amener au plus près des animaux qui peuplent ces contrées. Les progrès techniques nous ont permis de révéler le monde naturel d’une toute nouvelle manière. Nous sommes désormais capables d’aller plus loin, de nous approcher très près, et donc de capturer des images de lieux et de comportements absolument inaccessibles dix ans plus tôt.

Des plus hautes montagnes aux îles les plus lointaines, des jungles les plus luxuriantes aux déserts les plus arides, Planète animale se concentre sur des habitats emblématiques et s’efforce de donner au public une expérience unique de la vie dans ces étendues sauvages. Grâce aux toutes dernières prouesses techniques de stabilisation de la caméra, nous avons été libérés de la contrainte du trépied et avons pu marcher sur les pas des animaux, voyageant en leur compagnie pour découvrir leur monde. Nous avons également utilisé des drones pour adopter un nouveau point de vue aérien. La dernière génération de caméras ultralégères nous a donné l’occasion de saisir les drames qui se jouent dans les recoins les plus sombres des jungles les plus denses.

Enfin, les pièges photographiques les plus sophistiqués du monde nous ont permis d’observer la vie de certaines créatures et leurs comportements uniques qui, jusqu’ici, étaient quasiment impossibles à filmer.

Avec plus de trois ans de travail dans 40 pays différents, 117 tournages pour un total de 2 089 journées de tournage, nous avons repoussé les limites de nos courageuses équipes. Elles se sont déplacées dans les lieux les plus inaccessibles au monde et ont ramené des images inédites. Le rendu ultra HD à couper le souffle, la voix inimitable de François Morel et la bande originale composée par Hans Zimmer et son équipe font de ce film un événement sans précédent."