Portrait ce dimanche après-midi sur France 2 de Camille et Jean-Baptiste, jeunes sommeliers.

Ce dimanche 8 janvier sur France 2, après le journal de 13 heures, le magazine "13h15 le dimanche" revient avec un Club de la Presse en direct. Laurent Delahousse reçoit Eric Brunet (RMC), Anna Cabana (JDD), Alain Duhamel (RTL) et Ghislaine Ottenheimer (Challenges).

Puis reportage consacré à Camille et Jean-Baptiste, jeunes sommeliers. Un document d’Edouard Bergeon, Brice Baubit, Steven Pailler, Frédéric Poussin et Guillaume Salasca.

Sacré "Meilleur Jeune Sommelier de l’année" par le Guide Gault & Millau 2017 à seulement 29 ans, Jean-Baptiste Klein jongle entre millésimes, grands crus et nouveautés. Né dans les champs, pas dans les vignes, ce fils d’agriculteur de Flaxlanden (en Alsace) partage avec le monde du vin « le lien à la terre ». Ambassadeur de la culture du bien-manger, il a rejoint le restaurant gastronomique Le Chambard l’été dernier et veille aujourd’hui sur une cave de 800 références et près de 18 000 bouteilles. Son attirance le porte vers des vins vinifiés de manière naturelle et transparente.

Des vignobles aux caves, les équipes du 13h15 ont suivi Jean-Baptiste Klein et sa compagne Camille, sommelière également, à la recherche des vins différents. Cette quête fait de ce couple, des sommeliers de la nouvelle vague. Leur métier : écrire une histoire tout en respectant l’attente et en créant une émotion auprès du client.