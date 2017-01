Portrait d'Edouard Baer ce samedi à 13h15 sur France 2.

Un reportage de Cédric Molle-Laurençon, Frédéric Poussin et Guillaume Salasca, diffusé à 13h15 sur France 2 ce samedi.

25 ans de carrière, une cinquantaine de films, une quinzaine de pièces de théâtre… Année après année, Edouard Baer s'est imposé presque sans faire de bruit au cœur du paysage artistique français.

Il vient de fêter ses cinquante ans, sur tous les fronts : au théâtre avec une œuvre Patrick Modiano, de retour chaque matin sur Radio Nova, là où tout a commencé pour lui; et surtout au cinéma, avec « Ouvert la nuit » (sorti ce mercredi), son troisième film en tant que réalisateur. Il y incarne un fantasque directeur de théâtre lancé dans une folle nuit à travers Paris, aux côtés d'Audrey Tautou et Sabrina Ouazani.

Celui qui manie les mots et l'humour avec élégance en toute circonstance, livre peu sur son intimité. Les équipes du 13h15 l’ont suivi avant la sortie de son film, pour raconter son parcours, ses doutes, ses failles; mais aussi son regard sur une société française souvent sombre, et qu'il tente à sa manière et avec ses armes, d'éclairer.