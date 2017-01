Pour les élections, Franceinfo et l'Ina lancent une collaboration inédite avec GIPHY.

Ce jeudi 12 janvier, franceinfo et l’Ina mettent en ligne une page officielle GIPHY consacrée aux élections de 2017. Il s’agit de la première collaboration de la plateforme américaine GIPHY avec des médias français.

Créé en 2013, ce site est devenu le plus grand moteur de recherche de référence en matière de gifs animés avec, en 2016, plus de 100 millions d’utilisateurs quotidiens. A ce jour, la base publiée par franceinfo et l’Ina sur GIPHY compte déjà plus d'un millier de gifs animés où se côtoient archives, images cultes et citations marquantes des candidats à l'élection présidentielle et des figures majeures de la vie politique.

Franceinfo et l'Ina souhaitent ainsi toucher de nouveaux publics, et offrir à leurs internautes un traitement innovant et décalé de l'information politique.

Les gifs publiés par franceinfo et l'Ina sur GIPHY ont vocation à être partagés sur les réseaux sociaux, et seront disponibles sur toutes les plateformes qu’ils alimentent, notamment sur Twitter, Facebook, Slack ainsi que dans l'application mobile GIPHY (disponible sur iOS et Android) dans l’application GIPHY Keys (disponible sur iOS).