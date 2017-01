PPDA et Rachid Arhab futurs débatteurs sur CNews ? (Info Les Jours)

Selon le très bon site Les Jours, Virginie Chomicki, "fantomatique numéro 2 de la chaîne itélé", pourrait animer un nouveau rendez-vous le samedi ou le dimanche en début de soirée.

Les journalistes Patrick Poivre d'Arvor et Rachid Arhab débattraient sur des sujets d'actualité.

Selon le dernier décompte, rappellent Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, "98 personnes sont parties ou s’apprêtent à le faire : 76 CDI, 9 CDD et 13 pigistes. Et la chaîne continue de tourner à l’économie avec encore de longues plages de rediffusion entre les tranches en direct"...

Crédit photo © Nathalie Guyon - France Télévisions.