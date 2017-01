Premier débat avec les 7 candidats à la Primaire de Gauche, ce soir en direct.

TF1 avec RTL et L'Obs proposent en direct le tout premier débat de la Primaire de la Gauche. Ce jeudi 12 janvier 2017 à 21h00.

Les sept candidats réunis pour la première fois sur le même plateau sont pour rappel :

Jean-Luc Bennahmias,

Benoît Hamon,

Arnaud Montebourg,

Vincent Peillon,

Sylvia Pinel,

François de Rugy,

Manuel Valls.

Ils répondront aux questions de Gilles Bouleau, Elizabeth Martichoux et Matthieu Croissandeau.

Ni Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon ne participent à cette primaire. Pour le plus grand regret des diffuseurs sans nul doute...L'audience a de bonnes chances d'être très éloignée de celle enregistrée en novembre dernier, lors du premier débat opposant Juppé, Fillon, Sarkozy & Co sur TF1 : 5.6 millions de téléspectateurs.

Dimanche prochain, au tour de BFMTV, iTélé et RMC de réunir en avant-soirée les candidats. Puis France 2 et Europe 1 proposeront en direct le dernier débat jeudi 19 janvier 2017 dès 20h55. Les sept prétendants répondront alors aux questions de David Pujadas, Léa Salamé et de Fabien Namias.