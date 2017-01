Quand le direct part en live ce jeudi soir sur C8.

Ce jeudi après Touche pas à mon poste, sur la chaîne C8. Quand le direct part en live, un divertissement revenant sur les plus grands moments du direct.

Le diffuseur présente ainsi cette émission :

"En direct, tout est possible ! Des invités qui n'en font qu'à leur tête : Jamel Debbouze et Fabrice Lucchini sont les champions toutes catégories du direct qui déraille. Mais aussi des invités qui n'arrivent jamais (Taddei qui doit combler l'antenne en attendant Patrick Timsit pour son émission Ce soir ou Jamais) et ceux qui viennent alors qu'ils ne sont pas invités !

Mais le direct c'est aussi l'occasion de lapsus et de gaffes mémorables. Les téléspectateurs adorent ces moments de dérapages incontrôlés. Tout le monde se souvient des mythiques débordements de Serge Gainsbourg avec la chanteuse Whitney Houston ou lorsqu'il brûle un billet de banque de 500 francs ainsi que Mickael Youn qui débarque en string aux 7 d'or. Ces séquences n'auraient aucune saveur si elles étaient enregistrées !

En direct, on adore découvrir les clashs que nous offrent les hommes politiques comme dernièrement Jean-Frederic Poisson, face à Francis Letellier qui quitte le plateau avec fracas, mais aussi Jean-Luc Melenchon qui ne supporte pas que Daniel Cohn- Bendit le tutoie lors de la soirée électorale des primaires, alors qu'ils se connaissent depuis des dizaines d'années. Intempéries, problèmes techniques, surprises ont lieu pendant les directs sans filets pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. C'est une émission pleine de rebondissements que l’on vous offre."