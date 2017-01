Quelques Minutes Après Minuit en salles dès ce mercredi.

En salles dès ce mercredi 4 janvier : Quelques minutes après minuit. Un film de Juan Antonio Bayona.

Avec Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall et Liam Neeson.

D’après le roman Quelques minutes après minuit de Patrick Ness.

Conor (Lewis MacDougall) a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère (Felicity Jones), à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère (Sigourney Weaver). Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité…

Extrait et bande-annonce :