Rallye de Monte-Carlo : La saison de WRC sur la chaine L'Equipe dès ce jeudi.

Dès ce jeudi, le Championnat du monde des rallyes reprend ses quartiers sur la chaine L’Équipe avec plusieurs spéciales à suivre en clair et en direct.

Pour ouvrir la saison, direction le mythique Rallye Monte-Carlo, la plus ancienne épreuve du calendrier. Avec un parcours largement renouvelé, la 85e édition s’annonce prometteuse ! Après le prestigieux départ devant le casino de Monaco, les pilotes devront faire face aux routes enneigées avant un final à travers les massifs surplombant la Principauté.

Alors que le Championnat du monde des rallyes inaugure de nouvelles règles, deux constructeurs emblématiques reprennent part à la compétition aux côtés de Ford et Hyundai : Citroën et Toyota. En lice pour remporter un cinquième titre consécutif, Sébastien Ogier fera ses débuts avec Ford, dans le team M-Sport. Il pourra compter sur la soif de revanche de son dauphin, le Belge Thierry Neuville, aligné chez Hyundai Motorsport. L’événement sera commenté par Vincent Renvoizé et Mathieu Baumel.

Le programme :

Ce jeudi, 11h30 : WRC le mag.

Ce jeudi, 19h45 : Entrevaux – Val de Chalvagne – Ubraye.

Samedi midi : La Batie Montsaleon – Faye.

Dimanche midi : La Bollene Vesuvie – Peira Cava.