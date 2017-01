« Répliques et Piques » de Brigitte Bardot, rassemblées par François Bagnaud.

Le nouveau livre de Brigitte Bardot « Répliques et Piques (rassemblées par François Bagnaud) » sortira aux éditions de L’Archipel le 15 février 2017.

Et pour rappel, France 3 consacrera la soirée du 27 janvier prochain à Brigitte Bardot avec la diffusion du documentaire « Bardot amoureuse » signé Rachel Kahn et Virginie Linhart, suivi du film de Claude Autant-Lara « En cas de malheur », où elle donnait la réplique à Jean Gabin.

« Ah ! j’en aurai dit, des vertes et des pas mûres, en soixante-cinq ans de vie publique ! J’en ai fait pousser des cris d’orfraie aux bien-pensants, aux adeptes de la langue de bois ! Mais je ne regrette aucune de mes déclarations ni aucune pique. Dans ce monde où tout est préparé, maîtrisé, contrôlé, où plus rien n’est spontané, mon franc-parler a parfois choqué les hypocrites. Moi, je dis ce que je pense et pense ce que je dis ! Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. En ce qui me concerne, elle vient de mon âme d’enfant. Et c’est un privilège pour moi, à 82 ans, d’avoir su la conserver, après tant d’années où j’ai connu le meilleur et le pire de la vie. »

Son franc-parler est légendaire. Ses reparties cinglantes et ses coups de gueule, son sens de l’humour et sa liberté de parole ont contribué au mythe B.B. Amour, amitié, vieillesse, beauté, argent, bonheur, cinéma, féminisme, politique, médias, cause animale… Ce livre rassemble plus de mille citations extraites d’interviews, de livres, de films et de déclarations publiques ou privées de Brigitte Bardot.