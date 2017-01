Reportage sur la communauté chrétienne d’Irak ce samedi à 13h15 sur France 2.

Un reportage de Patrice Brugere et Fabien Lasserre, diffusé ce samedi 7 janvier à 13h15 sur France 2.

Deux ans après la prise de Mossoul par Daech, l’armée irakienne a lancé l'automne dernier une vaste offensive pour reprendre la région au djihadistes. La bataille est rude et l’armée avance difficilement. Dans les faubourgs de Mossoul, plusieurs villages chrétiens ont été « libérés ». Les Chrétiens d’Irak, qui avaient fui massivement l’arrivée de Daech, retournent pour la première fois chez eux, et notamment à Qaraqosh, la plus grande ville d’Irak (40 000 habitants en 2014). Dans la ville, les combats ont été violents et les symboles chrétiens ont été saccagés par Daech.

Les équipes du 13h15 ont suivi là-bas Elise Boghossian, une humanitaire française, qui accompagne la communauté chrétienne d’Irak depuis deux ans. Avec elle, Rabia, un réfugié chrétien, retourne dans sa maison dévastée, et occupée quelques jours plus tôt par les djihadistes.

Les journalistes de 13h15 ont également suivi le père Ibrahim, qui retrouve son église incendiée et dont les symboles ont été méthodiquement détruits. Entre la joie du retour, et le traumatisme de la guerre, la communauté chrétienne d’Irak reste très inquiète. Y-a-t-il encore un avenir pour elle en Irak ? Y-a-t-il encore un avenir pour les chrétiens en Orient ?