Retour d'On a échangé nos mamans ce soir avec une mère stricte et une mère décontractée.

Produit par Adventure Line Productions, le programme On a échangé nos mamans est de retour ce mardi en première partie de soirée sur NT1. Saison inédite.

Pendant une semaine, deux mamans que tout oppose vont être confrontées à des modes de vies très différents, en échangeant leurs familles. Cette immersion sera l’occasion de leur faire découvrir un mode de vie différent du leur, des choix d’éducation auxquels elles n’adhèrent absolument pas… Pour cette nouvelle saison, des papas vivront eux aussi cette expérience.

Les 3 premiers jours, les mamans ou les papas vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Puis les 3 derniers jours, ils imposeront leurs propres règles au sein de leur nouvelle famille.

Ce soir : Nathalie est une maman décontractée à la tête d’une famille nombreuse animée ! Chez elle, c’est priorité au plaisir et surtout pas aux prises de tête ! Carole est une maman stricte qui tient à tout maîtriser : le temps et le rangement… Quitte à passer à côté de bons moments avec ses enfants… Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Nathalie et Carole vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans… Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience.

Une maman très relax supportera-t-elle de vivre dans une maison où la discipline est de mise ? Et une maman super rigide saura-t-elle cohabiter avec une famille de bons vivants toujours prêts à rigoler ? Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ?