Saison inédite de Guess my age dès le dimanche 22 janvier sur C8.

Tous les dimanches à partir du 22 janvier à 19h sur C8, nouvelle saison du jeu GUESS MY AGE avec Jean-Luc Lemoine.

Un duo de candidats fait face à six inconnus. Leur mission : deviner leur âge exact. 100 000 euros sont en jeu. Observation, perspicacité, intuition seront les clés de leur succès.

Face aux cinq premiers inconnus, le duo de candidats tente de garder un maximum d’argent dans sa cagnotte de départ (100 000 euros). Pour l’aider, cinq indices sont à sa disposition :

- Une chanson : les candidats écoutent un tube sorti l'année de naissance de l’inconnu

- Une star : la photo d’une star, née la même année que l’inconnu, apparait sur l’écran

- Un souvenir : l’inconnu raconte en plateau un souvenir personnel donnant une indication sur son âge

- Le zoom : l’inconnu se rapproche des candidats afin qu’ils puissent mieux l’observer

- Un événement : on dévoile la photo d’un événement survenu l'année de naissance de l’inconnu

Les candidats ne peuvent choisir qu’un indice par inconnu et chaque indice ne peut être utilisé qu’une seule fois. Si le duo devine l’âge exact, il gagne un bonus de 500 euros (acquis quelque-soit l’issue du jeu). En revanche, si l’âge estimé n’est pas le bon, chaque année d’écart fait perdre de l’argent. Et plus les candidats progressent dans le jeu, plus ils perdent d’argent par année d’écart. Lors de la finale, le duo dispose de quatre tentatives et de quatre indices pour trouver l’âge exact du dernier inconnu et remporter un maximum d’argent. Chaque mauvaise réponse leur fait perdre la moitié de la cagnotte restante.

Création française, GUESS MY AGE rencontre un fort succès à l’international, Vivendi Entertainment ayant vendu les droits du programme dans 18 territoires dont les Etats-Unis, l’Allemagne ou l'Italie. Le programme est déjà à l’antenne en Allemagne, en Slovaquie et en République Tchèque et le sera prochainement en Autriche.

Un format conçu par Vivendi Entertainment en association avec Tooco et produit par Flab Prod.