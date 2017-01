Saison inédite du programme court Dans ma télécabine dès ce mercredi sur Gulli.

Dès ce mercredi, DANS MA TÉLÉCABINE, le programme proposé en partenariat avec France Montagnes et Famille Plus, revient pour une 2ème saison inédite sur la chaîne jeunesse GULLI.

Un programme court diffusé à 13h20 et 20h40, présenté ainsi par le diffuseur :

"Avec DANS MA TÉLÉCABINE, vivez la montagne dans toute sa diversité et découvrez les activités qui y sont pratiquées ! DANS MA TÉLÉCABINE saison 2, c’est toujours plus de bonne humeur avec Joan Faggianelli, l'animateur star de GULLI, Lucas le grand gagnant du casting de l'année dernière, et des sujets détonants sur les activités les plus funs à pratiquer en montagne. Grande nouveauté de cette année, Gaëlle, découverte dans GU’LIVE, rejoint le duo de choc. C’est elle qui se rendra en montagne pour tester toutes les activités possibles et elle n’a peur de rien ! Air Board, Biathlon, Ski Cross, Fat Bike, nuit dans un igloo, speed riding en Hiver et Canyoning, Balade à Cheval, Découverte de la Via Ferrata ou parapente en été. Rien ne peut résister à cette testeuse de choc qui ne reculera devant aucun défi pour faire découvrir la montagne sous toutes ses coutures des massifs des Alpes du nord à ceux des Pyrénées, de l'Auvergne aux Alpes du sud".

A noter l'organisation d'un concours sur Gulli.fr avec à la clé un séjour d’une semaine pour 4 personnes à gagner dans la station Doucy-Valmorel. A l’instar des tests réalisés par Gaëlle, les participants auront 12 semaines pour envoyer leur vidéo présentant une activité qu’ils pratiquent en montagne ou qu’ils viennent de découvrir. .