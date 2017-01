Salut les terriens ce samedi avec Yann Moix, Benoît Hamon, Farid Benyettou...

Ce samedi, le 7 janvier à 19h05 sur C8, nouveau numéro de Salut les terriens.

Thierry Ardisson reçoit :

Benoît Hamon, député des Yvelines, candidat à la primaire de la gauche.

Yann Moix, auteur de Terreur (Grasset).

François Cluzet, qui joue dans « La mécanique de l’ombre » de Thomas Kruithof avec Denis Podalydès et Sami Bouajila.

Aïssa Maïga, pour la promo du film « Il a déjà tes yeux » de et avec Lucien Jean-Baptiste,

Pour débattre de « La légalisation du cannabis », Bernard Debré, urologue, député LR et conseiller de Paris.

Dounia Bouzar et Farid Benyettou, « l’émir des Buttes-Chaumont », pour leur récit à deux voix Mon djihad, itinéraire d’un repenti (Autrement) et leur témoignage sur la déradicalisation.

Et comme de coutume, on retrouvera Laurent Baffie, Stéphane Guillon et Tom Villa0.