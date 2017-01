Bienvenue chez les ch'tis large leader des audiences dimanche, flop pour Zone interdite.

Dimanche 22 janvier à 21h10, TF1 rediffusait la comédie de et avec Dany Boon "Bienvenue chez les ch'tis". Un énorme succès populaire, avec Kad Mérad, Anne Marivin et des seconds rôles irrésistibles : Michel Galabru et Line Renaud. Ce film arrive largement en tête des audiences avec 8.6 millions de téléspectateurs. 35% de part d'audience et 46% de pda sur les 15/24 ans !

Soirée spéciale présentée par Laurent Delahousse sur France 2. Une édition consacrée aux résultats du premier tour de la Primaire de a Gauche. Ce rendez-vous a été suivi par 3.1 millions de personnes en moyenne. Score très honorable.

La série néo-zélandaise Brokenwood était de retour sur France 3. Un épisode inédit à 20h55, "Le veuf noir", était proposé. 3.2 millions d'amateurs.

Le magazine Zone interdite abordait un sujet difficile sur M6 : le regard d'enfants hospitalisés sur leur maladie. Ce document présenté par Ophélie Meunier a été vu par 1.5 million de téléspectateurs seulement.

