Sans surprise, bon démarrage pour la saison 8 de Top Chef sur M6.

Concurrence très favorable mercredi 25 janvier pour le démarrage de la huitième édition de Top Chef sur M6.

Le programme culinaire était notamment opposé au débat Valls - Hamon sur TF1 et France 2, et un match de football opposant Monaco à Nancy. Ce qui laissait présager un gros score sur la cible femmes responsables des achats - 50 ans, si convoitée des annonceurs.

Audience du premier épisode de cette saison 8 : 3.35 millions de téléspectateurs ; part d'audience de 16%.

Pour comparatif, 3 millions de téléspectateurs fin janvier 2016 pour le lancement de la saison précédente, avec un peu plus de 13% de part d'audience. Un lundi, soirée où la concurrence est souvent plus hard. Et 3.3 millions en janvier 2015 pour le démarrage de la saison 6. Là encore, un lundi.

Mercredi prochain, Top Chef devra affronter Grey's Anatomy. La situation deviendra plus compliquée dans deux semaines avec le drama médical + Fais pas ci fais pas ça !