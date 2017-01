Seconde Guerre Mondiale : ARTE consacre une soirée documentaire à la libération des camps.

À l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, la chaîne franco-allemande ARTE consacre une soirée documentaire à la libération des camps de la mort et aux acteurs de la lutte contre la barbarie nazie. Programmation spéciale le mardi 24 janvier dès 20h50.

20h50, BEATE ET SERGE KLARSFELD : LE COMBAT D’UNE VIE

Document allemand de Wolfgang Schoen.

Portrait du célèbre couple de « traqueurs de nazis », qui, après-guerre, s’est engagé pour la justice et contre l’impunité des crimes de l’Holocauste. Un documentaire qui témoigne de l’engagement militant sans faille du couple - aujourd’hui salué des deux côtés du Rhin – contre l’oubli.

21h45, SAUVÉS PAR DES JUSTES

Document allemand de Christian Frey & Susanne Wittek.

Gros plan sur l’action des Justes pendant la Seconde Guerre mondiale, héros ordinaires au rôle majeur, luttant en dépit de la peur et contre le désespoir. Les gestes de solidarité ou de sauvetage, dès les rafles de l’été 1942, de la part de citoyens de toutes conditions sociales, opinions ou religions, seront reconnus en 1953 par une loi israélienne qui crée pour eux le titre de « Juste », rendant ainsi hommage à ceux « qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs en tout désintéressement ». Ils sont plus de deux mille sept cents en France et vingt mille en Europe.

22h40, SAUVER AUSCHWITZ ?

Document français de Jonathan Hayoun.

Comment préserver la mémoire d’Auschwitz de l’oubli ? Éclairage sur l’histoire tourmentée du plus grand complexe concentrationnaire du IIIe Reich après la Seconde Guerre mondiale. Visité par deux millions de personnes en 2016, Auschwitz attire chaque année un tourisme de masse, qui nuit à sa conservation, tout comme l’urbanisation croissante de la région. Depuis plusieurs années, une partie de la population et des élus aimerait oublier l’histoire du lieu et réduire cette tragédie à une simple parenthèse historique. La sauvegarde de ces installations est pourtant indispensable à l’éducation des générations futures. Quel sera le destin de ce lieu chargé d’histoire ?

23h30, IMAGES DE LA LIBÉRATION DES CAMPS CHRONIQUE D’UN FILM INACHEVÉ Documentaire d'André Singer.

Autour d’un documentaire sur les camps de concentration, tourné en 1944-1945 puis abandonné pour raisons politiques, un voyage dans le temps à la rencontre des vivants et des morts.

00h50, MOSHE, VICTIME ET MEURTRIER

Documentaire de Natalie Assouline Terebilo.

Il a retrouvé et tué les nazis qui ont assassiné sa famille. L’histoire de Mosche Knebel offre un questionnement vertigineux sur le sens de la justice.

Crédit photo Serge Klarsfeld © SWR / tvschoenfilm