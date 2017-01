Semaine spéciale Les Reines du Shopping avec Jean-Paul Gaultier dès le 30 janvier.

Du 30 janvier au 3 février à 17h20 sur M6.

Cette semaine, la compétition est au sommet avec 5 gagnantes qui viennent remettre leur titre en jeu. Et à semaine exceptionnelle, invité exceptionnel ! Aux côtés de Cristina Cordula, le célèbre créateur Jean Paul Gaultier se prête au jeu de juger la tenue choisie par chaque candidate pour le thème imposé.

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de « Reine du Shopping » sont :

Virginie, 39 ans, restauratrice au style très féminin et fan du personnage de Carrie Bradshaw, avait décroché le titre sur le thème « Réveillon du 31 décembre ». Motivée pour épater Cristina et Jean Paul Gaultier, cette jolie niçoise fera des essayages qui plairont beaucoup à notre experte mais moins à ses rivales… Saura-t-elle les charmer lors de son défilé ?

Manon, 26 ans, coach sportif au look sexy, était la gagnante de la semaine « Magnifique à la plage ». Comme lors de sa première participation, cette belle jeune femme aux formes généreuses devra de nouveau lutter contre ses complexes au moment de son shopping. Réussira-t-elle à ravir la couronne de « Reine de Shopping » une seconde fois ?

Aïssata, maman funky de 41 ans, avait été couronnée pour le thème « Convocation chez le proviseur ». Notre quadragénaire est une pile électrique, ses concurrentes ne s’ennuieront pas devant son shopping ! Mais pour ce qui est d’être séduites par les essayages, ce sera une toute autre histoire… En sera-t-il de même pour Cristina et que pensera le couturier Jean-Paul Gaultier du choix final de sa tenue ?

Patricia, 66 ans, élue « Reine du shopping » sur le thème « Femme fatale », a le style dans la peau mais ne lui parlez pas de jean, elle n’en porte jamais ! Un peu déstabilisée par le thème imposé, elle prendra vite ses marques pendant ses essayages mais ses goûts très pointus en matière de mode seront souvent incompris par ses concurrentes… Patricia voudra absolument marquer l’esprit de Jean Paul Gaultier lors de son défilé et elle ne s’en privera pas !

Mariline, 26 ans, est une jeune femme tendance pleine d’assurance et pas peu fière d’être la gagnante de la semaine « Ayez du style avec un col ». Mariline donnera des leçons de tendance mais aussi de danse ! Ses choix séduiront-ils l’ensemble de son public ? La réponse à l’issue du défilé !

Virginie, Manon, Aïssata, Patricia et Mariline devront trouver cette semaine le look idéal pour être « Tendance avec une pièce en jean » avec un budget de 450 euros sous le regard implacable de notre experte et du grand couturier Jean Paul Gaultier !