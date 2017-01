Série médicale créée par Dick Wolf, Chicago Med débarque ce soir sur TF1 (Vidéo).

Dès ce mardi 3 janvier à 21 heures sur TF1 avec trois inédits à la suite.

Nouvelle série médicale créée par Dick Wolf, CHICAGO MED suit le quotidien mouvementé d’une équipe d’urgentistes à Chicago.

Avec : Oliver Platt (Le docteur Daniel Charles), S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin), Colin Donnel l(Le docteur Connor Rhodes) Nick Gehlfuss (Le docteur Will Halstead ),Brian Tee (Le docteur Ethan Choi), Torrey DeVitto (Le docteur Natalie Manning)...

Le début : La journée commence particulièrement mal pour Connor Rhodes, brillant chirurgien en traumatologie, qui s’apprête à vivre son premier jour dans le plus gros centre hospitalier de Chicago. Dans le train qu’il emprunte, c’est la panique. Un wagon déraille et engendre un nombre important de victimes. Connor prend en charge les blessés jusqu’à l’hôpital où le plan d’urgence catastrophe a été déclenché et vit ses premières heures au contact de ses nouveaux collègues...

Dès la première saison, souligne TF1, "on retrouve des personnages découverts dans Chicago Fire et Chicago Police Departement dont les flics Erin Lindsay (Sophia Bush) et Hank Voight (Jason Beghe) mais également le pompier Christopher Herrmann, interprété par David Eigenberg (Sex and the city), et Jeff Clarke (Jeff Hephner), véritable pilier de Chicago Fire qui devient récurrent dans Chicago Med dès la fin de la première saison."

Les premières minutes :