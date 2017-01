SFR - NextRadioTV : une nouvelle étape dans le partenariat stratégique.

NextRadioTV et SFR annoncent dans un communiqué avoir soumis au CSA une demande d'agrément pour franchir une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique au terme de laquelle SFR a le projet de prendre le contrôle exclusif de NextRadioTV.

Ce projet a également été pré-notifié à l'Autorité de la concurrence pour recueillir son accord.

La mise en oeuvre de cette étape est-il souligné est la suite logique du partenariat conclu en juillet 2015 et reflète l'évolution du contexte national et international dans le secteur des télécommunications et de l'audiovisuel.

"La première phase a été fructueuse puisqu'elle a permis en quelques mois seulement à NextRadioTV de lancer trois nouvelles chaînes qui rencontrent un vif succès : BFM Sport, BFM Paris et SFR Sport 1.

L'intégration de NextRadioTV au sein du groupe SFR - contrôlé par Altice, un groupe international, dynamique et innovant, leader des télécoms et des contenus - permettra de lancer des nouveaux projets et de renforcer les moyens des antennes existantes. Alain Weill dirigera, au sein de SFR, le périmètre des activités qui sont celles aujourd'hui de NextRadioTV et SFR Presse. Par ailleurs, il pilotera l'ensemble des activités media du groupe Altice.

Alain Weill, président de NextRadioTV, déclare : « La mise en place au cours des dix-huit derniers mois de la première phase de notre partenariat avec SFR m'a fait constater à quel point ce rapprochement avait du sens. Il permet de répondre aux enjeux auxquels les médias d'aujourd'hui sont confrontés. Notre envie commune se concrétisera à travers l'intégration de NextRadioTV au sein de SFR lorsque les autorités l'autoriseront. »

Pour Michel Combes, président directeur général de SFR : « En s'investissant davantage dans l'édition de chaînes, SFR souhaite affirmer son leadership dans les domaines de l'information, du sport et du documentaire. Nous avons également de grands projets que nous allons lancer au cours des prochains mois dans les séries et le cinéma.»"